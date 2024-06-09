США не допустять, щоб путін загрожував Європі — Байден

Джо Байден підтвердив прихильність США військовим зусиллям у підтримці України.

Російський диктатор володимир путін не збирається зупинятися на Україні, і вся Європа може бути під загрозою, але Сполучені Штати не допустять поширенню російської агресії. Про це заявив президент США Джо Байден, передає Politico.

У заявах для преси після приватної зустрічі Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон спрогнозували політичну солідарність щодо війни в Україні.

Макрон подякував Байдену за те, що США відіграють «важливу роль» у допомозі Україні.

Джо Байден підтвердив прихильність Сполучених Штатів військовим зусиллям у підтримці України.

«Ви знаєте, що путін не збирається зупинятися на Україні. Вся Європа буде під загрозою. США не допустять цього... ми не підемо», – сказав Байден.

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