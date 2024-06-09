США не допустят, чтобы пути угрожал Европе — Байден

Джо Байден подтвердил приверженность США военным усилиям в поддержке Украины.

Российский диктатор владимир путин не собирается останавливаться на Украине, и вся Европа может быть под угрозой, но Соединенные Штаты не допустят распространения российской агрессии. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Politico.

В заявлениях для печати после частной встречи Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон спрогнозировали политическую солидарность по войне в Украине.

Макрон поблагодарил Байдена за то, что США играют «важную роль» в помощи Украине.

Джо Байден подтвердил приверженность Соединенным Штатам военным усилиям в поддержке Украины.

«Вы знаете, что путин не собирается останавливаться на Украине. Вся Европа будет под угрозой. США не допустят этого… мы не уйдем», – сказал Байден.

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