В работе Telegram произошел масштабный сбой: что известно

Проблемы наблюдались как в мобильной, так и десктопной версии Telegram

У субботу, 8 июня, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.

Как сообщила платформа Downdetector, пользователи начали сообщать о неполадках после 21:00.

Проблемы наблюдались как в мобильной, так и компьютерной версии Telegram. На сбои жаловались пользователи мессенджера в Украине, Германии, Узбекистане, Румынии, Молдове, Сербии, Казахстане, Латвии, США, Шри-Ланке, Вьетнаме, Португалии, Камбодже, рф и других странах.

Около 70% людей жаловались на проблемы с подключением к серверам Telegram, 27% - на работу приложения, а еще 2% - что не могли зайти в свой аккаунт.

Уже ориентировочно в 23:00 мессенджер «ожил». Причины проблемы Telegram пока неизвестны.

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