Какой феминитив к слову «адвокат» является корректным: разъяснение филолога

Филолог отметила, что использование вариантов «адвокатеса» и «адвокатиня» во всех стилях речи современного украинского языка неприемлемо.

Для образования родовой пары к существительному мужскому роду «адвокат» во всех стилях речи современного украинского языка нужно употреблять существительное женского рода «адвокатка». Использование других вариантов «адвокатеса», «адвокатиня» во всех стилях речи современного украинского языка неприемлемо. На это обратил внимание Совет адвокатов Украины, основываясь на лингвистической разведке, которую провела кандидат филологических наук Елена Масалитина во время заседания РАУ, передает официальный сайт НААУ.

В частности, она отметила, что феминитивы не являются новым привнесенным явлением, а удельной чертой украинского языка. Филолог убеждена, что неприятие и сопротивление использованию феминитивов является следствием веков андроцентризма и могут быть устранены благодаря знаниям и саморефлексии. При этом изменение общественного сознания является длинным путем, и украинское общество проходит много процессов гораздо быстрее.

Употреблять феминитивы можно и следует:

в разговорной речи;

в устной деловой речи, научно-популярных, публицистических текстах – если речь идет о конкретной женщине;

в официальных документах, не связанных с финотчетностью.

Масалітіна нагадала, що відповідно до п. 4 § 32 чинного Українського правопису (Правопис суфіксів. Іменникові суфікси) від іменників чоловічого роду утворюються іменники на означення осіб жіночої статі за допомогою суфіксів -к-(-а), -иц-(-я), -ин-(-я), -ес-(-а) та ін.

Найуживанішим є суфікс -к-(-а), бо він поєднуваний із різними типами основ: áвторка, дизáйнерка, дирéкторка, редáкторка, співáчка, студéнтка, фігури́стка та ін. Суфікс -иц-(-я) приєднується до основ на -ник: верстáльниця, набíрниця, порáдниця та -ень: учени́ця. Суфікс -ин-(-я) сполучається з основами на -ець: кравчи́ня, плавчи́ня, продавчи́ня і приголосний: бойки́ня, майстри́ня, лемки́ня. А от суфікс -ес-(-а) в українській мові рідковживаний: дияконéса, патронéса, поетéса.

З огляду на визначення Українським правописом суфікса -к-(а) як найуживанішого для творення іменників на означення осіб жіночої статі, зважаючи на його продуктивність і не обтяженість у цьому випадку негативною конотацією, а також з урахуванням феномена мовної економії та надлишковості, для творення іменника жіночого роду від іменника чоловічого роду «адвокат» найбільш прийнятною буде словотвірна модель із формантом -к-(а) – «адвокатка».

Водночас, оскільки іменник «адвокат» належить до 2-ї відміни, твердої групи, і основа «адвокат» не має в закінченні основи суфіксів -ник, -ень, -ець, то утворення від нього іменників жіночого роду за допомогою суфіксів -иц-(-я) – «адвокатиця», -ин-(-я) – «адвокатиня» не відповідає словотвірним моделям.

Тож як родову пару до іменника чоловічого роду «адвокат» у лексичних значеннях «1. Юрист, що захищає обвинуваченого чи веде якусь справу в суді, а також дає поради з правових питань; захисник, оборонець» та «2. перен. Людина, яка заступається за кого-небудь, захищає когось» в усіх стилях мовлення сучасної української мови варто вживати іменник жіночого роду «адвокатка».

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