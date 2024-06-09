Жительница Львовщины отравилась мухоморами, которые купила в Интернете

У женщины через два часа после употребления грибов начались головокружение, зрительные галлюцинации и тремор.

Во Львовской области 26-летняя женщина попала в больницу с отравлением после употребления сушеных мухоморов, которые она купила в Интернете. Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

Пациентка рассказала врачам, что симптомы отравления возникли через два часа после употребления грибов. С какой целью женщина употребляла эти грибы – не сообщается.

Женщина жаловалась на головокружение, зрительные галлюцинации, тремор, рвоту. Поскольку ее состояние ухудшалось, бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала в больницу, где врачи провели девушке деинтоксикационную терапию.

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