Жителька Львівщини отруїлася мухоморами, які купила в Інтернеті

У жінки через дві години після вживання грибів почалися запаморочення, зорові галюцинації і тремор.

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На Львівщині 26-річна жінка потрапила до лікарні з отруєнням після вживання сушених мухоморів, які вона купила в Інтернеті. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Пацієнтка розповіла лікарям, що симптоми отруєння виникли через дві години після вживання грибів. З якою метою жінка вживала ці гриби - не повідомляється.



Жінка скаржилася на запаморочення, зорові галюцинації, тремор, блювання. Оскільки її стан погіршувався, бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала її до лікарні, де лікарі провели дівчині деінтоксикаційну терапію.



Раніше ми писали, що на Одещині в місцевому кафе отруїлися 8 дітей.

А у Черкасах жінка захворіла на ботулізм після того, як поїла тушонки.

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