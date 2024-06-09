У роботі Telegram стався масштабний збій: що відомо

Проблеми спостерігалися як у мобільній, так і комп’ютерній версії Telegram.

У суботу, 8 червня, у роботі месенджера Telegram стався масштабний збій.

Як повідомила платформа Downdetector, користувачі почали повідомляти про проблеми після 21:00.

Проблеми спостерігалися як у мобільній, так і комп’ютерній версії Telegram. На збої скаржилися користувачі месенджера в Україні, Німеччині, Узбекистані, Румунії, Молдові, Сербії, Казахстані, Латвії, США, Шрі-Ланці, В'єтнамі, Португалії, Камбоджі, рф та інших країнах.

Близько 70% людей скаржилися на проблеми із підключенням до серверів Telegram, 27% - на роботу програми, а ще 2% - що не могли зайти до свого облікового запису.

Вже орієнтовно о 23:00 месенджер ожив. Причини проблеми Telegram наразі невідомі.

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