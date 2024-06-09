У Данії арештували нападника на прем'єрку Фредеріксен, ним виявився поляк

Суд відправив зловмисника під варту на 12 діб, хоча прокуратура клопотала про 26 днів арешту.

У суботу, 8 червня, суд Данії відправив під варту чоловіка, який здійснив напад на прем'єр-міністра Метте Фредеріксен на вулиці Копенгагена. Зловмисником виявився 39-річний поляк, передає данське агентство DR.

Суд відправив чоловіка під варту на 12 діб, хоча прокуратура клопотала про 26 днів арешту. Під час судового засідання нападник, який проживає в Данії з 2019 року, не визнав себе винуватим. Правоохоронці вважають, що під час інциденту чоловік був під наркотиками або п'яним.

На допиті у поліції чоловік розповів, що здивувався, коли побачив Фредеріксен на вулиці, а також додав, що вона з кимось сперечалась. Але вже в суді він заперечив, що мав щось проти Фредеріксен як прем'єр-міністра.

«Я не можу погодитися з тим, що мав розбіжності щодо позицій прем'єр-міністра», - сказав чоловік на суді.

Суддя у своїй ухвалі вирішив, що нападник добре знав, хто така Фредеріксен, а тому є обґрунтована підозра, що він скоїв напад саме на держпосадовця.

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