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У росії вперше уражений новітній Су-57 — ГУР

09:44, 9 червня 2024
ЗСУ успішно уразили багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.
У росії вперше уражений новітній Су-57 — ГУР
Фото: unian.net
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У суботу, 8 червня, на території аеродрому «ахтубінск» в астраханській області рф, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

 Як свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі, 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього зʼявились  вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.   

Су-57 ― найсучасніший винищувач рф, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

«На озброєнні повітряно-космічних сил росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

 Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії», - додали у ГУР.

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