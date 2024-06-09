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Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців оновили: що змінилося

09:26, 9 червня 2024
У ЄДР усунуто деякі недоліки та оптимізовано функціонал.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців оновили: що змінилося
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У неділю, 9 червня, державне підприємство «Національні інформаційні системи»  оновило програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Перелік покращень та усунутих недоліків у функціоналі ЄДР:

  1. Покращено загальну відмовостійкість програмного забезпечення ЄДР.
  2. Оптимізовано функціонал
  • копіювання даних фізичних осіб із вкладки «Засновники» до вкладки «Бенефіціари»;
  • внесення даних про облік часток засновників (учасників) юридичної особи в обліковій системі часток Центрального депозитарія цінних паперів.
  1. Усунуто
  • проблему формування виписки за результатом проведення реєстраційної дії в автоматичному режимі з Порталу «Дія» щодо деяких суб’єктів;
  • недолік невідображення щодо деяких суб’єктів у витягах з ЄДР, які формуються з використанням Порталу «Дія», відомостей, отриманих у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами державних органів.
  1. Оновлено структуру даних прикладного програмного інтерфейсу ЄДР (API), а саме додано:
  • ознаку та причину відсутності керівника юридичної особи, відокремленого підрозділу юридичної особи;
  • відомості про облік часток засновників (учасників) юридичної особи в обліковій системі часток Центрального депозитарія цінних паперів;
  • ознаки про виключення відомостей про бенефіціара та структуру власності юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України.

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