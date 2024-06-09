Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей обновили: что изменилось

В ЕГР устранены некоторые недостатки и оптимизирован функционал.

В воскресенье, 9 июня, государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Список улучшений и устраненных недостатков в функционале ЕГР:

Улучшена общая отказоустойчивость программного обеспечения ЕГР. Оптимизирован функционал

копирование данных физических лиц из вкладки «Учредители» во вкладку «Бенефициары»;

внесение данных об учете долей учредителей (участников) юридического лица в учетной системе долей Центрального депозитария ценных бумаг.

Устранено

проблему формирования выписки по результатам проведения регистрационного действия в автоматическом режиме из Портала «Дія» в отношении некоторых субъектов;

проблему неотражения относительно некоторых субъектов в выписок из ЕГР, формируемых с использованием Портала «Дія», сведений, полученных в порядке информационного взаимодействия между ЕГР и информационными системами государственных органов.

Обновлена ​​структура данных прикладного программного интерфейса ЕГР (API), а именно добавлены:

признак и причину отсутствия руководителя юридического лица, обособленного подразделения юридического лица;

сведения об учете долей учредителей (участников) юридического лица в учетной системе долей Центрального депозитария ценных бумаг;

признаки исключения сведений о бенефициара и структуре собственности юридического лица по указанию Министерства юстиции Украины.

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