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Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей обновили: что изменилось

09:26, 9 июня 2024
В ЕГР устранены некоторые недостатки и оптимизирован функционал.
Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей обновили: что изменилось
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В воскресенье, 9 июня, государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Список улучшений и устраненных недостатков в функционале ЕГР:

  1. Улучшена общая отказоустойчивость программного обеспечения ЕГР.
  2. Оптимизирован функционал
  • копирование данных физических лиц из вкладки «Учредители» во вкладку «Бенефициары»;
  • внесение данных об учете долей учредителей (участников) юридического лица в учетной системе долей Центрального депозитария ценных бумаг.
  1. Устранено
  • проблему формирования выписки по результатам проведения регистрационного действия в автоматическом режиме из Портала «Дія» в отношении некоторых субъектов;
  • проблему неотражения относительно некоторых субъектов в выписок из ЕГР, формируемых с использованием Портала «Дія», сведений, полученных в порядке информационного взаимодействия между ЕГР и информационными системами государственных органов.
  1. Обновлена ​​структура данных прикладного программного интерфейса ЕГР (API), а именно добавлены:
  • признак и причину отсутствия руководителя юридического лица, обособленного подразделения юридического лица;
  • сведения об учете долей учредителей (участников) юридического лица в учетной системе долей Центрального депозитария ценных бумаг;
  • признаки исключения сведений о бенефициара и структуре собственности юридического лица по указанию Министерства юстиции Украины.

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