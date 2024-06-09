Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей обновили: что изменилось

09:26, 9 июня 2024
В ЕГР устранены некоторые недостатки и оптимизирован функционал.
В воскресенье, 9 июня, государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).
Список улучшений и устраненных недостатков в функционале ЕГР:
- Улучшена общая отказоустойчивость программного обеспечения ЕГР.
- Оптимизирован функционал
- копирование данных физических лиц из вкладки «Учредители» во вкладку «Бенефициары»;
- внесение данных об учете долей учредителей (участников) юридического лица в учетной системе долей Центрального депозитария ценных бумаг.
- Устранено
- проблему формирования выписки по результатам проведения регистрационного действия в автоматическом режиме из Портала «Дія» в отношении некоторых субъектов;
- проблему неотражения относительно некоторых субъектов в выписок из ЕГР, формируемых с использованием Портала «Дія», сведений, полученных в порядке информационного взаимодействия между ЕГР и информационными системами государственных органов.
- Обновлена структура данных прикладного программного интерфейса ЕГР (API), а именно добавлены:
- признак и причину отсутствия руководителя юридического лица, обособленного подразделения юридического лица;
- сведения об учете долей учредителей (участников) юридического лица в учетной системе долей Центрального депозитария ценных бумаг;
- признаки исключения сведений о бенефициара и структуре собственности юридического лица по указанию Министерства юстиции Украины.
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