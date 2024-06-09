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9 июня: какой сегодня праздник и главные события

09:08, 9 июня 2024
9 июня празднуют Международный день архивов.
9 июня: какой сегодня праздник и главные события
Фото: facts.net
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В воскресенье, 9 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

9 июня в Украине и мире празднуют Международный день друзей. Этот праздник является прекрасной возможностью выразить благодарность и приверженность нашим друзьям, которые поддерживают нас во всех жизненных ситуациях. История этого дня начинается в США в 1935 году, когда Конгресс ввел празднование дружбы. Праздник популяризирует идею, что дружба является важной частью межчеловеческих отношений и напоминает нам о ценности друзей в нашей жизни.

Также 9 июня Всемирный день технического обслуживания. Инициированный Глобальным форумом по техническому обслуживанию и управлению активами (Global Forum on Maintenance and Asset Management, GFMAM), этот день направлен на повышение осведомленности о решающей роли технического обслуживания в обеспечении бесперебойной работы, безопасности и устойчивости нашей повседневной среды.

А еще 9 июня День расового единства. Каждый год приходится на второе воскресенье июня. Этот день посвящен разнообразию и содействию расовой гармонии. Он подчеркивает важность уничтожения барьеров и строительства мостов между людьми разных рас, этнических групп и происхождения. Целью праздника является повышение осведомленности и поощрение диалога и взаимопонимания между различными культурами и расами.

9 июня Международный день кельтского искусства. Это праздник богатых художественных традиций, передаваемых поколениями кельтов. Этот особый день отмечается ежегодно 9 июня в честь уникального художественного стиля кельтов, характеризующегося сложными узлами, спиралями и другими узорами.

Также 9 июня День информирования о насилии в отношении женщин и детей. Целью этого дня является повышение осведомленности общественности о распространении жестокого обращения с женщинами и детьми, а также популяризация ресурсов для пострадавших, таких как приюты, консультационные службы и правовая помощь.

А еще 9 июня Всемирный день антифосфолипидного синдрома. Этот день предназначен для повышения осведомленности об антифосфолипидном синдроме (АФС), редком аутоиммунном заболевании, которое поражает миллионы людей по всему миру. АФС характеризуется образованием тромбов в артериях и венах, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инсульт, сердечный приступ и эмболия легочной артерии.

9 июня День работников текстильной и легкой промышленности в Украине. Это профессиональный праздник работников и ветеранов в отрасли легкой промышленности. Оно чествует тех, кто производит товары для населения, такие как текстиль, обувь, кожаные изделия и другие продукты.

Также 9 июня Всемирный день аккредитации. Это день осведомленности об эффективности аккредитации как средства для установления доверительных отношений на мировом рынке.

А еще 9 июня Международный день архивов. Этот праздник был начат в 2007 году во время Генеральной ассамблеи Международного совета архивов в Квебеке, Канада. Дата была избрана в честь создания Международного совета архивов 1948 года.

Какой сегодня за церковный праздник

9 июня в церковном календаре – день памяти святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Кирилл родился в 376 году в городе Александрия в Египте.  

Календарь важных событий за 9 июня:

1534 год — Жак Картье открывает реку Св. Лаврентия;

1786 год — в Нью-Йорке впервые поступает в продажу мороженое;

1822 год — в США получен пантент на искусственную челюсть;

1889 год – на месте сожжения Джордано Бруно в Риме открывают его памятник;

1898 год — Великобритания получает от Китая территорию Гонконга в аренду сроком на 99 лет;

1934 год — на экранах впервые появляется герой мультфильмов утенок Дональд Дак;

1988 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Братиславе устанавливает мировой рекорд — 6,05 м;

2009 год – украинская премьера и кинотетральный релиз фильма "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак).

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