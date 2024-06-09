9 червня: яке сьогодні свято та головні події

9 червня святкують Міжнародний день архівів.

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У неділю, 9 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

9 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день друзів. Це свято є чудовою нагодою для вираження вдячності та прихильності до наших друзів, які підтримують нас у всіх життєвих ситуаціях. Історія цього дня починається у США 1935 року, коли Конгрес запровадив святкування дружби. Свято популяризує ідею, що дружба є важливою частиною міжлюдських відносин, і нагадує нам про цінність друзів у нашому житті.

Також 9 червня Всесвітній день технічного обслуговування. Ініційований Глобальним форумом з технічного обслуговування та управління активами (Global Forum on Maintenance and Asset Management, GFMAM), цей день має на меті підвищити обізнаність про вирішальну роль технічного обслуговування у забезпеченні безперебійної роботи, безпеки та стійкості нашого повсякденного середовища.

А ще 9 червня День расової єдності. Щороку припадає на другу неділю червня. Цей день присвячений різноманітності та сприянню расовій гармонії. Він підкреслює важливість знищення бар’єрів та будівництва мостів між людьми різних рас, етнічних груп та походження. Свято має на меті підвищити обізнаність та заохотити діалог і взаєморозуміння між різними культурами та расами.

9 червня Міжнародний день кельтського мистецтва. Це свято багатих мистецьких традицій, які передавалися поколіннями кельтів. Цей особливий день відзначається щорічно 9 червня на честь унікального мистецького стилю кельтів, який характеризується складними вузлами, спіралями та іншими складними візерунками.

Також 9 червня День інформування про насильство щодо жінок і дітей. Цей день має на меті підвищити обізнаність громадськості про поширеність жорстокого поводження з жінками та дітьми, а також популяризувати ресурси для постраждалих, такі як притулки, консультаційні служби та правова допомога.

А ще 9 червня Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому. Цей день призначений для підвищення обізнаності про антифосфоліпідний синдром (АФС), рідкісне аутоімунне захворювання, яке вражає мільйони людей по всьому світу. АФС характеризується утворенням тромбів у артеріях та венах, що може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як інсульт, серцевий напад і емболія легеневої артерії.

9 червня День працівників текстильної і легкої промисловості в Україні. Це професійне свято працівників та ветеранів галузі легкої промисловості. Воно вшановує тих, хто виробляє товари для населення, такі як текстиль, взуття, шкіряні вироби та інші продукти.

Також 9 червня Всесвітній день акредитації. Це день обізнаності щодо ефективності акредитації як засобу для встановлення довірчих відносин на світовому ринку.

А ще 9 червня Міжнародний день архівів. Це свято було започатковане 2007 року під час Генеральної асамблеї Міжнародної ради архівів у Квебеку, Канада. Дата була обрана на честь дня створення Міжнародної ради архівів 1948 року.

Яке сьогодні церковне свято

9 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Кирила, архиєпископа Олександрійського. Кирило народився 376 року в місті Олександрія, що в Єгипті.

Календар важливих подій за 9 червня:

1534 рік — Жак Картьє відкриває річку Св. Лаврентія;

1786 рік — у Нью-Йорку вперше надходить в продаж морозиво;

1822 рік — у США отримано пантент на штучну щелепу;

1889 рік — на місці спалення Джордано Бруно в Римі відкривають його пам'ятник;

1898 рік — Велика Британія отримує від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років;

1934 рік — на екранах уперше з'являється герой мультфільмів каченя Дональд Дак;

1988 рік — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановлює світовий рекорд — 6,05 м;

2009 рік — українська прем'єра та кінотетральний реліз фільму «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак).

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