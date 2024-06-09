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В россии впервые поражен новейший Су-57 — ГУР

09:44, 9 июня 2024
ВСУ успешно поразили многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.
В россии впервые поражен новейший Су-57 — ГУР
Фото: unian.net
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В субботу, 8 июня, на территории аэродрома «ахтубинск» в астраханской области рф, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Как свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме, 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Су-57 - самый современный истребитель рф, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

«На вооружении воздушно-космических сил россии находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.

Поражение Су-57 – первый такой случай в истории», - добавили в ГУР.

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