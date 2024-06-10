Партія Орбана показала свій найгірший результат в історії на виборах до Європарламенту

Якщо порівнювати з попередніми виборами до Європарламенту, політсила Віктора Орбана втратила майже 8 процентних пунктів і 2 мандати.

Партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" досягла найгіршого результату в історії виборів до Європарламенту. Про це повідомляє угорське видання Telex.

Орбанівський альянс "Фідес"–KDNP отримав підтримку 44,52% та претендує на 11 мандатів у Європарламенті, що менше, ніж прогнозували опитування, а нещодавно створена опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра має підтримку 29,74% (7 мандатів).

За останні 20 років "Фідес" лише одного разу набрала менше 50% на виборах до ЄП – у 2004 році вона здобула 47,4% як опозиційна партія.

Порівняно з попередніми виборами, що пройшли у 2019 році, політсила Орбана втратила майже 8 процентних пунктів і 2 мандати.

"Угорці підтвердили промирну політику уряду та уповноважили нас утримати Угорщину від війни", – зазначив Орбан у промові перед оприлюдненням остаточних результатів.

За його словами, угорський народ чітко дав зрозуміти: "ті, хто виступає проти своєї батьківщини в Брюсселі, будуть покарані".

Нагадаємо, що кандидатка на посаду президента Єврокомісії від ЄНП Урсула фон дер Ляєн розповіла про мету створити більшість у Європарламенті з проукраїнськими силами.

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