Партия Орбана показала свой худший результат в истории на выборах в Европарламент

Если сравнивать с предыдущими выборами в Европарламент, политсила Виктора Орбана потеряла почти 8 процентных пунктов и 2 мандата.

Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" достигла наихудшего результата в истории выборов в Европарламент. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Орбановский альянс "Фидес"-KDNP получил поддержку 44,52% и претендует на 11 мандатов в Европарламенте, что меньше, чем прогнозировали опросы, а недавно созданная оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра имеет поддержку 29,74% (7 мандатов).

За последние 20 лет "Фидес" лишь однажды набрала менее 50% на выборах в ЕП – в 2004 году она получила 47,4% в качестве оппозиционной партии.

По сравнению с предыдущими выборами, прошедшими в 2019 году, политсила Орбана потеряла почти 8 процентных пунктов и 2 мандата.

"Венгры подтвердили промирную политику правительства и уполномочили нас удержать Венгрию от войны", – отметил Орбан в речи перед обнародованием окончательных результатов.

По его словам, венгерский народ четко дал понять: "выступающие против своей родины в Брюсселе будут наказаны".

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