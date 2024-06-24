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Зірка «Піратів Карибського моря» Тамайо Перрі загинув під час серфінгу внаслідок нападу акули

15:11, 24 червня 2024
Тамайо Перрі був не лише відомим актором, а й професійним серфером та рятувальником.
Зірка «Піратів Карибського моря» Тамайо Перрі загинув під час серфінгу внаслідок нападу акули
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Відомий актор із фільму «Пірати Карибського моря» Тамайо Перрі загинув внаслідок нападу акули під час серфінгу біля Гоат-Айленду, розташованого на східному узбережжі Оаху. Про це повідомляє Sky News.

Трагедія сталася біля пляжу Малаєкахана близько 13:00 за місцевим часом.

Перрі, який також працював рятувальником, був доставлений на берег на гідроциклі, але, на жаль, медики вже не могли йому допомогти. Він народився і виріс на східному узбережжі та зробив свою кар'єру як професійний серфер на північному узбережжі. У вільний час він захоплювався серфінгом, але цього разу заплив надто далеко і не помітив акулу.

Цей випадок є першим відомим інцидентом, коли професійний серфер загинув від нападу акули. У 2003 році 13-річна Бетані Гамільтон втратила руку внаслідок нападу тигрової акули в Кауаї.

Перрі народився в 1975 році. У 12 років він почав займатися серфінгом, в результаті став переможцем турніру Pipeline Masters і вважався одним із найвидатніших серфінгістів.

Завдяки своїм професійним навичкам отримав роль в серіалах «Загублені» і «Поліція Гаваїв», а також у голлівудських фільмах, серед яких «Блакитна хвиля» та «Пірати Карибського моря: На дивних берегах».

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