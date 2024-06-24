Україна та Молдова можуть скасувати безвізовий в’їзд громадянам Ізраїлю: що відомо

Молдова слідом за Україною заявила про загрозу безвізовому режиму через нові правила в'їзду до Ізраїля.

Україна і Молдова розглядають можливість введення обмежень на безвізовий в'їзд громадян Ізраїлю через нові вимоги країни, які передбачають отримання електронних дозволів для туристичних поїздок (ETA-IL).

Київ та Кишинів вважають, що ця нова ініціатива ізраїльської влади фактично руйнує безвізовий режим, що існує між їхніми країнами. Як заявив посол Молдови в Ізраїлі Олександр Ройтман, через зміну правил в'їзду його країна буде змушена ухвалити симетричні рішення.

Як заявив посол Молдови в Ізраїлі Олександр Ройтман, через зміну правил в'їзду його країна буде змушена ухвалити відповідні рішення.

"Заради захисту прав своїх громадян Республіка Молдова відчуває себе зобов'язаною запровадити схожу систему попереднього схвалення для ізраїльських громадян", - йдеться в заяві Ройтмана.

Дипломат наголосив, що відповідні заходи Кишинева "також зачеплять тисячі релігійних прочан", які щорічно вирушають в Україну через територію Молдови, прямуючи в Умань.

З аналогічною заявою виступило посольство України в Ізраїлі, нагадавши, що між двома країнами безвізовий режим діє з 2010 року, і відтоді вони підтримують тісні зв'язки. "Однак нещодавні дії Ізраїлю, такі як обмеження доступу українських біженців і відмова у в'їзді багатьом українцям, загострили ці відносини. Остання вимога фактично скасовує безвізовий режим.

У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього схвалення для громадян Ізраїлю, включно з прочанами", - розповіли у диппредставництві.

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