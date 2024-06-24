Украина и Молдова могут отменить безвизовый въезд гражданам Израиля: что известно

Молдова вслед за Украиной заявила об угрозе безвизовому режиму из-за новых правил въезда в Израиль.

Украина и Молдова рассматривают возможность введения ограничений на безвизовый въезд граждан Израиля из-за новых требований страны, предполагающих получение электронных разрешений для туристических поездок (ETA-IL).

Киев и Кишинев считают, что эта новая инициатива израильских властей фактически разрушает существующий между их странами безвизовый режим. Как заявил в пятницу, 21 июня, посол Молдовы в Израиле Александр Ройтман, из-за изменения правил въезда его страна будет вынуждена принять симметричные решения.

Как заявил посол Молдовы в Израиле Александр Ройтман, из-за изменения правил въезда его страна будет вынуждена принять соответствующие решения.

"Ради защиты прав своих граждан Республика Молдова чувствует себя обязана ввести похожую систему предварительного одобрения для израильских граждан", - говорится в заявлении Ройтмана.

Дипломат подчеркнул, что соответствующие мероприятия Кишинева "также затронут тысячи религиозных паломников", которые ежегодно отправляются в Украину через территорию Молдовы, направляясь в Умань.

С аналогичным заявлением выступило посольство Украины в Израиле, напомнив, что между двумя странами безвизовый режим действует с 2010 года и с тех пор они поддерживают тесные связи. Однако недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинских беженцев и отказ во въезде многим украинцам, обострили эти отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим.

В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного одобрения для граждан Израиля, включая паломников", - рассказали в диппредставительстве.

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