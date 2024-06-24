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Звезда «Пиратов Карибского моря» Тамайо Перри погиб во время серфинга в результате нападения акулы

15:11, 24 июня 2024
Тамайо Перри был не только известным актером, но и профессиональным серфером и спасателем.
Звезда «Пиратов Карибского моря» Тамайо Перри погиб во время серфинга в результате нападения акулы
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Известный актер из фильма «Пираты Карибского моря» Тамайо Перри погиб в результате нападения акулы во время серфинга возле Гоат-Айленда, расположенного на восточном побережье Оаху. Об этом сообщает Sky News.

Трагедия произошла возле пляжа Малаекахана около 13:00 по местному времени.

Перри, который также работал спасателем, был доставлен на берег на гидроцикле, но, к сожалению, медики уже не могли ему помочь. Он родился и вырос на восточном побережье и сделал свою карьеру как профессиональный серфер на северном побережье. В свободное время он увлекался серфингом, но на этот раз заплыл слишком далеко и не заметил акулу.

Этот случай является первым известным инцидентом, когда профессиональный серфер погиб от нападения акулы. В 2003 году 13-летняя Бетани Гамильтон потеряла руку в результате нападения тигровой акулы в Кауаи.

Перри родился в 1975 году. В 12 лет он начал заниматься серфингом, в результате стал победителем турнира Pipeline Masters и считался одним из самых выдающихся серфингистов.

Благодаря своим профессиональным навыкам получил роль в сериалах «Затерянные» и «Полиция Гавайев», а также в голливудских фильмах, среди которых «Голубая волна» и «Пираты Карибского моря: На странных берегах».

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