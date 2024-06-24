Охлобистін, Гагаріна, Шаман: хто потрапив др 14-й пакету санкцій проти рф

Рада Європейського Союзу офіційно затвердила 14-й пакет санкцій проти росії. До нового пакету санкцій потрапили понад десять пропагандистів рф. В цілому до санкційного списку потрапили окремі родичі політиків, самі політики, компанії та інші.
14 пакет санкцій спрямований проти російської економіки, енергетики та торгівлі.
Як повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, пропозиції щодо пропагандистів подавала група Єрмака-Макфола.
У санкційному списку опинилися:
14-й пакет санкцій включає обмежувальні заходи стосовно ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних "за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.