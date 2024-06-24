Охлобистін, Гагаріна, Шаман: хто потрапив др 14-й пакету санкцій проти рф

69 осіб та 47 компаній увійшли до санкційного списку Євросоюзу в межах 14-го пакета санкцій проти рф.

Рада Європейського Союзу офіційно затвердила 14-й пакет санкцій проти росії. До нового пакету санкцій потрапили понад десять пропагандистів рф. В цілому до санкційного списку потрапили окремі родичі політиків, самі політики, компанії та інші.

14 пакет санкцій спрямований проти російської економіки, енергетики та торгівлі.

Як повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, пропозиції щодо пропагандистів подавала група Єрмака-Макфола.

У санкційному списку опинилися:

співак SHAMAN (Ярослав Дронов)

актор Іван Охлобистін

Арам Габрелянов, засновник холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot)

Головнокомандувач вмс рф адмірал Олександр Моїсеєв

Аймані Кадирова (матір Рамзана Кадирова)

Депутат Мосміськдуми Марія Кисельова (колишня ведуча шоу "Слабка ланка")

Ігор Алтушкін (засновника Російської мідної компанії)

Дмитро Мезенцев (державний секретар Союзної держави)

Таймураз Боллоев (президент пивоварної компанії "Балтика")

Олексій Гореславський (голова АНО "Інститут розвитку інтернету")

мільярдер Роман Троценко

Голова Росмайна Вадим Яковенко

міжнародний дитячий центр "Артек"

"Совкомфлот"

"Уральські авіалінії"

громадський фонд імені Кадирова

Білоруський союз молоді.

14-й пакет санкцій включає обмежувальні заходи стосовно ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних "за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

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