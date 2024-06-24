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Охлобыстин, Гагарина, Шаман: кто попал в 14-й пакет санкций против рф

15:26, 24 июня 2024
69 человек и 47 компаний вошли в санкционный список Евросоюза в пределах 14-го пакета санкций против рф.
Охлобыстин, Гагарина, Шаман: кто попал в 14-й пакет санкций против рф
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Совет Европейского Союза официально утвердил 14-й пакет санкций против рф. В новый пакет санкций попали более десяти пропагандистов рф. В целом в санкционный список попали отдельные родственники политиков, сами политики, компании и другие.

14 пакет санкций направлен против российской экономики, энергетики и торговли.

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, предложения по пропагандистам подавала группа Ермака-Макфола.

В санкционном списке оказались:

  • певец SHAMAN (Ярослав Дронов)
  • актер Иван Охлобыстин
  • Арам Габрелянов, основатель холдинга NewsMedia (Life, Mash, Shot)
  • Главнокомандующий вмс рф адмирал Александр Моисеев
  • Аймани Кадырова (мать Рамзана Кадырова)
  • Депутат Мосгордумы Мария Киселева (бывшая ведущая шоу "Слабое звено")
  • Игорь Алтушкин (основателя Российской медной компании)
  • Дмитрий Мезенцев (государственный секретарь Союзного государства)
  • Таймураз Боллоев (президент пивоваренной компании "Балтика")
  • Алексей Гореславский (председатель АНО "Институт развития интернета")
  • миллиардер Роман Троценко
  • Глава Росимущества Вадим Яковенко
  • международный детский центр "Артек"
  • "Совкомфлот"
  • "Уральские авиалинии"
  • общественный фонд имени Кадырова
  • Белорусский союз молодежи.

14-й пакет санкций включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных "за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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