Охлобыстин, Гагарина, Шаман: кто попал в 14-й пакет санкций против рф

Совет Европейского Союза официально утвердил 14-й пакет санкций против рф. В новый пакет санкций попали более десяти пропагандистов рф. В целом в санкционный список попали отдельные родственники политиков, сами политики, компании и другие.
14 пакет санкций направлен против российской экономики, энергетики и торговли.
Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, предложения по пропагандистам подавала группа Ермака-Макфола.
В санкционном списке оказались:
14-й пакет санкций включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных "за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
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