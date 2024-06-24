Охлобыстин, Гагарина, Шаман: кто попал в 14-й пакет санкций против рф

69 человек и 47 компаний вошли в санкционный список Евросоюза в пределах 14-го пакета санкций против рф.

Совет Европейского Союза официально утвердил 14-й пакет санкций против рф. В новый пакет санкций попали более десяти пропагандистов рф. В целом в санкционный список попали отдельные родственники политиков, сами политики, компании и другие.

14 пакет санкций направлен против российской экономики, энергетики и торговли.

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, предложения по пропагандистам подавала группа Ермака-Макфола.

В санкционном списке оказались:

певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

актер Иван Охлобыстин

Арам Габрелянов, основатель холдинга NewsMedia (Life, Mash, Shot)

Главнокомандующий вмс рф адмирал Александр Моисеев

Аймани Кадырова (мать Рамзана Кадырова)

Депутат Мосгордумы Мария Киселева (бывшая ведущая шоу "Слабое звено")

Игорь Алтушкин (основателя Российской медной компании)

Дмитрий Мезенцев (государственный секретарь Союзного государства)

Таймураз Боллоев (президент пивоваренной компании "Балтика")

Алексей Гореславский (председатель АНО "Институт развития интернета")

миллиардер Роман Троценко

Глава Росимущества Вадим Яковенко

международный детский центр "Артек"

"Совкомфлот"

"Уральские авиалинии"

общественный фонд имени Кадырова

Белорусский союз молодежи.

14-й пакет санкций включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных "за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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