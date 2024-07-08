13 найспекотніших місяців за всю історію: температура на Землі б'є всі рекорди

2024 рік може стати найспекотнішим роком за всю історію спостережень.

Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що згідно з новими даними, опублікованими Службою зміни клімату Copernicus ECMWF, середня глобальна температура була на 1,5°C вище доіндустріальної епохи протягом 12 місяців поспіль.

Зазначається, що червень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень на земній кулі та 13-м місяцем поспіль, коли було встановлено місячний рекорд температури.

Служба спостереження за зміною клімату Copernicus ECMWF Європейського союзу в щомісячному бюлетені повідомила, що кожний місяць з червня 2023 року — 13 місяців поспіль — було визнано найспекотнішим на планеті з моменту початку ведення спостережень.

За словами деяких учених, останні дані свідчать про те, що 2024 рік може перевершити 2023 рік і стати найспекотнішим роком з моменту початку спостережень через антропогенну зміну клімату та природне погодне явище Ель-Ніньо, які призвели до рекордно високих температур за рік, передає Euractiv.com.

«Зараз я оцінюю ймовірність того, що 2024 перевершить 2023 і стане найтеплішим роком з моменту початку реєстрації глобальної температури поверхні в середині 1800-х років, становить приблизно 95%», - сказав Зік Хаусфатер, науковий співробітник американської некомерційної організації Berkeley Earth.

Зміна клімату вже призвела до катастрофічних наслідків у всьому світі у 2024 році.

Понад 1000 людей загинули від сильної спеки під час паломництва хадж минулого місяця.

Фрідерике Отто, кліматологиня з Інституту Грентема при Імперському коледжі Лондона, заявила, що існує «висока ймовірність» того, що 2024 стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень.

«Ель-Ніньо - це природне явище, яке завжди приходить і йде. Ми не можемо зупинити Ель-Ніньо, але ми можемо припинити спалювати нафту, газ та вугілля», - сказала вона.

Природне явище Ель-Ніньо, що нагріває поверхневі води у східній частині Тихого океану, має тенденцію підвищувати середню глобальну температуру.

В останні місяці цей ефект ослаб, і зараз у світі встановилися нейтральні умови, а пізніше цього року, як очікується, сформуються прохолодніші умови Ла-Нінья.

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