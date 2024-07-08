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Вирубка дерев на 11 млн: на Закарпатті судитимуть посадовців лісової галузі за збитки довкіллю

20:58, 8 липня 2024
Через недбалість чотирьох посадовців лісової галузі було незаконно зрубано дерев на 11 млн гривень.
Вирубка дерев на 11 млн: на Закарпатті судитимуть посадовців лісової галузі за збитки довкіллю
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На Закарпатті судитимуть чотирьох посадовців лісової галузі, які завдали збитків довкіллю на понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомляє ДБР.

До суду направлено обвинувачення щодо колишніх головного лісничого, інженера держпідприємства «Хустське лісове дослідне господарство», а також начальника відділу Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.

За інформацією слідства, щороку у Хустському господарстві визначають ділянки, на яких проводитимуть санітарні рубки дерев. Інженер-керівник господарства недбало поставився до своїх обов’язків, неналежно оглянув ділянки й неправильно відвів території під санітарні рубки.

Головний лісничий, який мав перевірити правильність відведених ділянок, цього також не зробив.

Недбало поставився до своїх обов'язків і начальник відділу обласного управління лісового та мисливського господарства, який підписав лісорубний квиток на проведення суцільно-санітарних рубок на території, де можна проводити лише вибіркові рубки.

"Через такі дії посадовців відбулися незаконні рубки дерев, а збитки довкіллю склали понад 10,5 млн грн. Усі троє чоловіків вже звільнені з посад. Заявлено цивільний позов на відшкодування завданих збитків", - повідомляє ДБР. 

Також за матеріалами розслідування ДБР до суду було направлено обвинувачення щодо начальниці відділення Ужанського Національного природного парку.

Посадовиця не забезпечила перевірку стану охорони лісу, не здійснила заходів з попередження незаконних рубок, через що на ввіреній їй території було незаконно зрубано 119 дерев. Через це довкіллю було завдано збитків на понад пів мільйона гривень.

Жінка звільнена із займаної посади. Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.

Усіх чотирьох фігурантів обвинувачують у службовій недбалості.

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