Вырубка деревьев на 11 млн: на Закарпатье будут судить чиновников лесной отрасли за ущерб окружающей среде

Из-за халатности четырех чиновников лесной отрасли было незаконно срублено деревьев на 11 млн гривен.

На Закарпатье будут судить четырех чиновников лесной отрасли, которые нанесли ущерб окружающей среде более 11 миллионов гривен. Об этом сообщает ГБР.

В суд направлены обвинения в отношении бывших главного лесничего, инженера госпредприятия «Хустское лесное опытное хозяйство», а также начальника отдела Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

По информации следствия, ежегодно в Хустском хозяйстве определяют участки, на которых будут производиться санитарные рубки деревьев. Инженер-руководитель хозяйства небрежно отнесся к своим обязанностям, неправильно осмотрел участки и неправильно отвел территории под санитарные рубки.

Главный лесничий, который должен проверить правильность отведенных участков, этого тоже не сделал.

Небрежно отнесся к своим обязанностям и начальник отдела областного управления лесного и охотничьего хозяйства, подписавший лесорубный билет на проведение сплошно-санитарных рубок на территории, где можно проводить только выборочные рубки.

"Из-за таких действий должностных лиц произошли незаконные рубки деревьев, а ущерб окружающей среде составил более 10,5 млн грн. Все трое мужчин уже уволены с должностей. Заявлен гражданский иск на возмещение нанесенного ущерба", - сообщает ДБР.

Также по материалам расследования ДБР в суд были направлены обвинения в отношении начальницы отделения Ужанского Национального природного парка.

Чиновница не обеспечила проверку состояния охраны леса, не предприняла мер по предупреждению незаконных рубок, из-за чего на вверенной ей территории было незаконно срублено 119 деревьев. Из-за этого окружающей среде был нанесен ущерб более чем на полмиллиона гривен.

Женщина уволена с занимаемой должности. Принимаются меры по возмещению нанесенного ущерба.

Всех четырех фигурантов обвиняют в служебной халатности.

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