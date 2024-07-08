Жозеп Боррель после удара россии по «Охматдету»: ПВО нужна Украине уже сейчас

Жозеп Боррель отметил, что все ответственные за российские военные преступления будут привлечены к ответственности.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сделал заявление после массированного ракетного удара россии по украинской гражданской инфраструктуре 8 июля.

Боррель подчеркнул, что россия и дальше «безжалостно атакует мирное население Украины», а нынешний обстрел привел к гибели и ранению десятков человек.

«Противовоздушная оборона нужна Украине уже сейчас. Все ответственные за российские военные преступления будут привлечены к ответственности», – написал дипломат на своей странице в соцсети X (Twitter).

Как известно, 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет». Десятки киевлян пришли помочь разобрать завалы в больнице.

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