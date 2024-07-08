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Жозеп Боррель після удару росії по «Охматдиту»: ППО потрібна Україні вже зараз

17:42, 8 липня 2024
Жозеп Боррель зазначив, що усі відповідальні за російські воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності.
Жозеп Боррель після удару росії по «Охматдиту»: ППО потрібна Україні вже зараз
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Високий представник Європейського Союзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зробив заяву після масованого ракетного удару росії по українській цивільній інфраструктурі 8 липня.

Боррель наголосив, що росія і далі «безжально атакує мирне населення України», а нинішній обстріл призвів до загибелі та поранення десятків людей.

«Протиповітряна оборона потрібна Україні вже зараз. Усі відповідальні за російські воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності», – написав дипломат на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

Як відомо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит».  Десятки киян прийшли допомогти розібрати завали.

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