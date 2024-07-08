13 самых жарких месяцев за всю историю: температура на Земле бьет все рекорды

2024 год может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что согласно новым данным, опубликованным Службой по изменению климата Copernicus ECMWF, средняя глобальная температура была на 1,5°C выше доиндустриальной эпохи в течение 12 месяцев подряд.

Отмечается, что июнь стал самый жарким месяцем за всю историю наблюдений на земном шаре и 13-м месяцем подряд, когда был установлен месячный рекорд температуры.

Служба по наблюдению за изменением климата Copernicus ECMWF Европейского союза в ежемесячном бюллетене сообщила, что каждый месяц с июня 2023 года — 13 месяцев подряд — был признан самым жарким на планете с момента начала ведения наблюдений.

По словам некоторых ученых, последние данные свидетельствуют о том, что 2024 год может превзойти 2023 год и стать самым жарким годом с момента начала наблюдений из-за антропогенного изменения климата и природного погодного явления Эль-Ниньо, которые привели к рекордно высоким температурам за год, передает Euractiv.com.

«Сейчас я оцениваю вероятность того, что 2024 год превзойдет 2023 год и станет самым теплым годом с момента начала регистрации глобальной температуры поверхности в середине 1800-х годов, составляет примерно 95%», — сказал Зик Хаусфатер, научный сотрудник американской некоммерческой организации Berkeley Earth.

Изменение климата уже привело к катастрофическим последствиям во всем мире в 2024 году.

Более 1000 человек погибли от сильной жары во время паломничества хадж в прошлом месяце.

Фридерике Отто, климатолог из Института Грэнтэма при Имперском колледже Лондона, заявила, что существует «высокая вероятность» того, что 2024 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений.

«Эль-Ниньо — это естественное явление, которое всегда приходит и уходит. Мы не можем остановить Эль-Ниньо, но мы можем прекратить сжигать нефть, газ и уголь», — сказала она.

Естественное явление Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана, имеет тенденцию повышать среднюю глобальную температуру.

В последние месяцы этот эффект ослаб, и сейчас в мире установились нейтральные условия, а позднее в этом году, как ожидается, сформируются более прохладные условия Ла-Нинья.

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