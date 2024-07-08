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13 самых жарких месяцев за всю историю: температура на Земле бьет все рекорды

17:35, 8 июля 2024
2024 год может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений.
13 самых жарких месяцев за всю историю: температура на Земле бьет все рекорды
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Всемирная метеорологическая организация сообщила, что согласно новым данным, опубликованным Службой по изменению климата Copernicus ECMWF, средняя глобальная температура была на 1,5°C выше доиндустриальной эпохи в течение 12 месяцев подряд.

Отмечается, что июнь стал самый жарким месяцем за всю историю наблюдений на земном шаре и 13-м месяцем подряд, когда был установлен месячный рекорд температуры.

Служба по наблюдению за изменением климата Copernicus ECMWF Европейского союза в ежемесячном бюллетене сообщила, что каждый месяц с июня 2023 года — 13 месяцев подряд — был признан самым жарким на планете с момента начала ведения наблюдений.

По словам некоторых ученых, последние данные свидетельствуют о том, что 2024 год может превзойти 2023 год и стать самым жарким годом с момента начала наблюдений из-за антропогенного изменения климата и природного погодного явления Эль-Ниньо, которые привели к рекордно высоким температурам за год, передает Euractiv.com.

«Сейчас я оцениваю вероятность того, что 2024 год превзойдет 2023 год и станет самым теплым годом с момента начала регистрации глобальной температуры поверхности в середине 1800-х годов, составляет примерно 95%», — сказал Зик Хаусфатер, научный сотрудник американской некоммерческой организации Berkeley Earth.

Изменение климата уже привело к катастрофическим последствиям во всем мире в 2024 году.

Более 1000 человек погибли от сильной жары во время паломничества хадж в прошлом месяце.  

Фридерике Отто, климатолог из Института Грэнтэма при Имперском колледже Лондона, заявила, что существует «высокая вероятность» того, что 2024 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений.

«Эль-Ниньо — это естественное явление, которое всегда приходит и уходит. Мы не можем остановить Эль-Ниньо, но мы можем прекратить сжигать нефть, газ и уголь», — сказала она.

Естественное явление Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана, имеет тенденцию повышать среднюю глобальную температуру.

В последние месяцы этот эффект ослаб, и сейчас в мире установились нейтральные условия, а позднее в этом году, как ожидается, сформируются более прохладные условия Ла-Нинья.

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