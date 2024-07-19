У ЄС скоро отримають 1,4 млрд євро доходів від активів рф на зброю для України

У ЄС розраховують отримати кошти від росактивів «в найближчі два тижні».

У Європейському Союзі очікують, що найближчими тижнями до Європейського фонду миру надійде перший транш у 1,4 мільярда євро із заморожених російських активів, яку спрямують на військові закупівлі для України. Про це журналістам розповів один з високопосадовців ЄС, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

Співрозмовник журналістів заявив, ЄС очікує «в найближчі два тижні» отримання 1,4 мільярда євро, які будуть переказані до Європейського мирного фонду.

«Наші пріоритети – боєприпаси, ППО і закупівлі в самій Україні (в українських виробників)», – додав він.

Джерело також очікує, що на засіданні голів МЗС країн ЄС, що відбудеться 22 липня, міністри «багатьох країн попросять Угорщину зняти вето», яким вона блокує раніше схвалені для Європейського мирного фонду 6,2 мільярда євро.

Раніше Саудівська Аравія пригрозила країнам G7, що продасть частину європейських облігацій у відповідь на конфіскацію активів рф.

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