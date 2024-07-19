В ЕС скоро получат 1,4 млрд евро доходов от активов рф на оружие для Украины

В ЕС рассчитывают получить средства от росактивов «в ближайшие две недели».

В Европейском Союзе ожидают, что в ближайшие недели в Европейский фонд мира поступит первый транш в 1,4 миллиарда евро из замороженных российских активов, которые будут направлены на военные закупки для Украины. Об этом журналистам рассказал один из чиновников ЕС, передает агентство «Интерфакс-Украина».

Собеседник журналистов заявил, что ЕС ожидает «в ближайшие две недели» получения 1,4 миллиарда евро, которые будут переведены в Европейский мирный фонд.

«Наши приоритеты – боеприпасы, ПВО и закупки в самой Украине (у украинских производителей)», – добавил он.

Источник также ожидает, что на состоявшемся 22 июля заседании глав МИД стран ЕС министры «многих стран попросят Венгрию снять вето», которым она блокирует ранее одобренные для Европейского мирного фонда 6,2 миллиарда евро.

Ранее Саудовская Аравия пригрозила странам G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию активов рф.

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