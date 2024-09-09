Хвиля банкрутств накрила Туреччину: інфляція, високі ставки та скорочення експорту знищують бізнес

Понад 15 тисяч компаній збанкрутували за перші вісім місяців року.

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У Туреччині кількість банкрутств стрімко зростає, викликаючи ланцюгову реакцію по всій економіці. За даними Reuters, з січня по серпень 2024 року збанкрутувало 15 тисяч компаній, що на 28% більше, ніж за той самий період 2023 року.

Також майже вдвічі зросла кількість підприємств, які отримали судовий захист від кредиторів — їх уже 982. Найбільше постраждали будівельні та текстильні компанії, зокрема виробники одягу, такі як Duman's, що постачає продукцію для Zara.

Причинами кризи стали інфляція, яка на початку 2024 року перевищила 75%, різке зростання вартості ліри, високі ціни на електроенергію та газ, а також зниження експортних замовлень. Центральний банк Туреччини підвищив облікову ставку до 50%, що зробило кредити для бізнесу надто дорогими, зменшуючи можливості для фінансування.

Турецькі компанії також стикаються зі скороченням попиту на експорт, особливо в секторі виробництва одягу, де вони поступаються конкурентам з В'єтнаму та Бангладешу. Масові банкрутства спричиняють фінансові ланцюгові реакції, уповільнюючи економічну активність і підвищуючи рівень безробіття.

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