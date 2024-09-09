Волна банкротств накрыла Турцию: инфляция, высокие ставки и сокращение экспорта уничтожают бизнес

Более 15 тысяч компаний обанкротились за первые восемь месяцев года.

Источник фото: minfin

В Турции количество банкротств стремительно растет, вызывая цепную реакцию по всей экономике. По данным Reuters, с января по август 2024 года обанкротилось 15 тысяч компаний, что на 28% больше, чем за тот же период 2023 года.

Также почти вдвое выросло количество предприятий, которые получили судебную защиту от кредиторов - их уже 982. Больше всего пострадали строительные и текстильные компании, в частности производители одежды, такие как Duman's, поставляющая продукцию для Zara.

Причинами кризиса стали инфляция, которая в начале 2024 года превысила 75%, резкий рост стоимости лиры, высокие цены на электроэнергию и газ, а также снижение экспортных заказов. Центральный банк Турции повысил учетную ставку до 50%, что сделало кредиты для бизнеса слишком дорогими, уменьшая возможности для финансирования.

Турецкие компании также сталкиваются с сокращением спроса на экспорт, особенно в секторе производства одежды, где они уступают конкурентам из Вьетнама и Бангладеша. Массовые банкротства вызывают финансовые цепные реакции, замедляя экономическую активность и повышая уровень безработицы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.