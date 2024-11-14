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У Бразилії чоловік підірвав себе біля будівлі Верховного суду, фото

12:26, 14 листопада 2024
У столиці Бразилії чоловік влаштував самопідрив біля будівлі Верховного суду.
У Бразилії чоловік підірвав себе біля будівлі Верховного суду, фото
Фото: Bloomberg
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13 листопада у центрі міста Бразиліа біля будівлі Верховного суду Бразилії пролунало кілька вибухів, пише ВВС.

Зазначається, що перший вибух пролунав у багажнику автомобіля на парковці, що прилягає до будівлі суду, за 20 секунд пролунав другий вибух.

На площі перед будівлею було виявлено тіло чоловіка.

«Цей громадянин підійшов до Федерального верховного суду, спробував увійти, не зміг, і біля входу стався вибух», - повідомила губернатор міста Бразиліа Селіна Леао.

«Ми розглядаємо це як самогубство, тому що жертва тільки одна. Але розслідування покаже, чи так це було насправді», - додала вона.

За даними влади, перший вибух на парковці також влаштував загиблий чоловік.

Фото: AFP

Фото: Reuters

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