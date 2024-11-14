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В Бразилии мужчина взорвал себя у здания Верховного суда, фото

12:26, 14 ноября 2024
В столице Бразилии мужчина устроил самоподрыв у здания Верховного суда.
В Бразилии мужчина взорвал себя у здания Верховного суда, фото
Фото: Bloomberg
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13 ноября в центре города Бразилиа возле здания Верховного суда Бразилии прогремело несколько взрывов, пишет BBC.

Отмечается, что первый взрыв прогремел в багажнике автомобиля на парковке, прилегающей к зданию суда, через 20 секунд раздался второй взрыв.

На площади перед зданием было обнаружено тело мужчины.

 «Этот гражданин подошел к Федеральному верховному суду, попытался войти, не смог, и у входа произошел взрыв», — сообщила губернатор Бразилиа Селина Леао.

«Мы рассматриваем это как самоубийство, потому что жертва только одна. Но расследование покажет, так ли это было на самом деле», — добавила она.

По данным властей, первый взрыв на парковке также устроил погибший мужчина. Взрывное устройство было заложено в принадлежащем ему автомобиле.

Фото: AFP

Фото: Reuters

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