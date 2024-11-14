Газоснабжающее общество из Киева обязали вернуть более 230 тысяч за безосновательно завышенные цены на газ

Общество и учебное заведение заключили договор на поставку газа по цене 4620 грн за тысячу кубометров, но впоследствии общество предложило заключить 6 дополнительных соглашений и увеличить цену до почти 8 тысяч грн.

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Киевское общество, осуществляющее поставки газа, обязали через суд вернуть в областной бюджет Полтавщины безосновательно полученные более 230 тысяч гривен. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

В марте 2020 года между обществом из Киева и профессионально-техническим учебным заведением из Кобеляк был заключен договор о поставках газа.

Согласно документу, стоимость за тысячу кубометров составляла 4 620 грн. Однако с сентября по декабрь того же года общество инициировало вопрос о заключении 6 дополнительных соглашений и увеличении стоимости за единицу товара почти до 8 тысяч грн.

В целях защиты интересов государства прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании излишне уплаченной суммы и доказала нарушение требований законодательства и принципов максимальной экономии и эффективности использования бюджетных средств в двух судебных инстанциях: Хозяйственном суде города Киева и Северном апелляционном хозяйственном суде.

В настоящее время принимаются меры с целью реального исполнения решения суда.

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