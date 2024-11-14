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В КГГА ответили, почему не отслеживаются в реальном времени машрутки в Киеве

14:16, 14 ноября 2024
Оборудовать транспорт необходимыми трекерами должны владельцы маршруток, к их компетенции относится этот вопрос.
В КГГА ответили, почему не отслеживаются в реальном времени машрутки в Киеве
Источник фото: BigKyiv
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Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в разделе «Движение транспорта» в приложении «Киев Цифровой» появилась информация о маршрутках. Теперь там можно просматривать их схемы движения, находить ближайшие остановки, узнавать стоимость проезда и получать информацию о пересадках. В то же время в приложении отметили, что у маршруток собственный путь, «еще не разгаданный городом».

По запросу «Хмарочоса», в КГГА заявили, что возможность отслеживания движения маршруток в режиме реального времени пока не предусмотрена в приложении «Киев Цифровой» из-за отсутствия GPS-трекеров на транспортных средствах. Такую информацию предоставили в КП «Главный информационно-вычислительный центр».

Причину не оборудования транспорта необходимыми трекерами в КГГА объясняют ответственностью владельцев маршруток, к компетенции которых относится этот вопрос.

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Киев КГГА транспорт

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