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У КМДА відповіли, чому не відстежуються в реальному часі машрутки у Києві

14:16, 14 листопада 2024
Обладнати транспорт необхідними трекерами мають власники маршруток, до їхньої компетенції належить це питання.
У КМДА відповіли, чому не відстежуються в реальному часі машрутки у Києві
Джерело фото: BigKyiv
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Як розповідала «Судово-юридична газета», у розділі «Рух транспорту» в застосунку «Київ Цифровий» з’явилася інформація про маршрутки. Тепер там можна переглядати їхні схеми руху, знаходити найближчі зупинки, дізнаватися вартість проїзду й отримувати інформацію про пересадки. Водночас, у застосунку зазначили, що у маршруток власний шлях, «ще не розгаданий містом».

На запит «Хмарочоса», у КМДА заявили, що можливість відстежування руху маршруток у режимі реального часу наразі не передбачена в застосунку «Київ Цифровий» через відсутність GPS-трекерів на транспортних засобах. Таку інформацію надали у КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Причину не обладнання транспорту необхідними трекерами у КМДА пояснюють відповідальністю власників маршруток, до компетенції яких належить це питання.

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Київ КМДА транспорт

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