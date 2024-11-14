У КМДА відповіли, чому не відстежуються в реальному часі машрутки у Києві

Обладнати транспорт необхідними трекерами мають власники маршруток, до їхньої компетенції належить це питання.

Джерело фото: BigKyiv

Як розповідала «Судово-юридична газета», у розділі «Рух транспорту» в застосунку «Київ Цифровий» з’явилася інформація про маршрутки. Тепер там можна переглядати їхні схеми руху, знаходити найближчі зупинки, дізнаватися вартість проїзду й отримувати інформацію про пересадки. Водночас, у застосунку зазначили, що у маршруток власний шлях, «ще не розгаданий містом».

На запит «Хмарочоса», у КМДА заявили, що можливість відстежування руху маршруток у режимі реального часу наразі не передбачена в застосунку «Київ Цифровий» через відсутність GPS-трекерів на транспортних засобах. Таку інформацію надали у КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Причину не обладнання транспорту необхідними трекерами у КМДА пояснюють відповідальністю власників маршруток, до компетенції яких належить це питання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.