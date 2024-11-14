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Газопостачальне товариство з Києва зобов'язали повернути понад 230 тисяч за безпідставно завищені ціни на газ

14:51, 14 листопада 2024
Товариство і навчальний заклад уклали договір на постачання газу за ціною 4 620 грн за тисячу кубометрів, але згодом товариство запропонувало укласти 6 додаткових угод та збільшити ціну до майже 8 тисяч грн.
Газопостачальне товариство з Києва зобов'язали повернути понад 230 тисяч за безпідставно завищені ціни на газ
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Київське товариство, що здійснює постачання газу, зобов’язали через суд повернути до обласного бюджету Полтавщини безпідставно отримані понад 230 тисяч гривень. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

У березні 2020 року між товариством з Києва та професійно-технічним навчальним закладом з Кобеляк було укладено договорі про постачання газу.

Відповідно до документа вартість за тисячу кубометрів становила 4 620 грн. Проте з вересня по грудень того ж року товариство ініціювало питання про укладення 6 додаткових угод та збільшення вартості за одиницю товару до майже 8 тисяч грн.

З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення надмірно сплаченої суми та довела порушення вимог законодавства і принципів максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів у двох судових інстанціях: Господарському суді міста Києва та Північному апеляційному господарському суді.

Наразі вживаються заходи з метою реального виконання рішення суду.

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