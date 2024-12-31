У 2025 році пріоритетом Туреччини стане завершення війни в Україні, — Ердоган

Турецький лідер відзначив, що Стамбул сподівається на початок «нової ери» на півночі.

Фото: aa.com.tr

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав кінець війни в Україні пріоритетом для країни у 2025 році. Про це він сказав у відеозверненні.

Турецький лідер відзначив, що Стамбул сподівається на початок «нової ери» на півночі.

«Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році», – заявив президент Туреччини.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслював, що Україна готова розпочати переговори щодо завершення війни з Росією, однак лише на власних умовах.

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