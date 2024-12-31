Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

У 2025 році пріоритетом Туреччини стане завершення війни в Україні, — Ердоган

16:14, 31 грудня 2024
Турецький лідер відзначив, що Стамбул сподівається на початок «нової ери» на півночі.
У 2025 році пріоритетом Туреччини стане завершення війни в Україні, — Ердоган
Фото: aa.com.tr
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав кінець війни в Україні пріоритетом для країни у 2025 році. Про це він сказав у відеозверненні.

Турецький лідер відзначив, що Стамбул сподівається на початок «нової ери» на півночі.

«Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році», – заявив президент Туреччини.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслював, що Україна готова розпочати переговори щодо завершення війни з Росією, однак лише на власних умовах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна Туреччина війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону

Зміни стосуються пропуску через кордон чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом.

Пільги, пенсії, допомоги люди з інвалідністю будуть отримувати на підставі витягу з рішення експертної команди

Саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати або продовжувати отримувати пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки.

Володимир Зеленський підписав укази про внесення змін до Положення про проходження військової служби у ЗСУ

Зміни стосуються переміщення офіцерів між окремими родами військ і категорій осіб, яким присвоюється військове звання молодшого лейтенанта.

Дисциплінарні інспектори почали розгляд скарг на суддів – під роздачу вже потрапили СБУ та НАБУ

Поки що інспектори Служби дисциплінарних інспекторів залишають скарги без розгляду.

Для відбору суддів Вищого адмінсуду утворять Експертну раду з міжнародниками – новий законопроект Кабміну

Законопроект передбачає створення Експертної ради для відбору суддів ВАС, половину якої буде призначено за поданням Ради суддів, але вирішальний голос все одно буде за міжнародниками.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду