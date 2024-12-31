В 2025 году приоритетом Турции станет завершение войны в Украине, — Эрдоган

Турецкий лидер отметил, что Стамбул надеется на начало новой эры на севере.

Фото: aa.com.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал конец войны в Украине приоритетом для страны в 2025 году. Об этом он сказал в видеообращении.

Турецкий лидер отметил, что Стамбул надеется на начало новой эры на севере.

«Нашим приоритетом остается положить конец войне между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями из Черного моря, справедливым миром. Мы надеемся, что новая эра начнется на нашем севере в 2025 году», – заявил президент Турции.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркивал, что Украина готова начать переговоры по завершению войны с Россией, однако только на собственных условиях.

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