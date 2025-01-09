П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі їде на інавгурацію Дональда Трампа

Саломе Зурабішвілі підтвердила, що буде присутня на інавгурації Дональда Трампа.

Джерело фото: interpressnews.ge

П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила, що буде присутня на інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні 20 січня.

«Я їду туди. У мене будуть зустрічі на високому рівні», - сказала вона на пресконференції зі свого нового офісу.

Як пише портал «Новини Грузії», на інавгурацію нового президента США Зурабішвілі запросив конгресмен-республіканець Джо Вілсон. Це сталося 27 грудня, за два дні до інавгурації Міхеіла Кавелашвілі як шостого президента Грузії.

Як стало відомо, Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом після його інавгурації.

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