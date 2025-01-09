Пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили едет на инаугурацию Дональда Трампа

Саломе Зурабишвили подтвердила, что будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа.

Источник фото: interpressnews.ge

Пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне 20 января.

«Я еду туда. У меня будут встречи на высоком уровне», - сказала она на пресс-конференции из своего нового офиса.

Как пишет портал «Новости Грузии», на инаугурацию нового президента США Зурабишвили пригласил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Это произошло 27 декабря, за два дня до инаугурации Михеила Кавелашвили в качестве шестого президента Грузии.

Как стало известно, Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом после его инаугурации.

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