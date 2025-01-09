Переговоры об окончании войны в Украине начались бы даже в случае победы Камалы Харрис, — CNN

По данным издания, переговоры могут пройти в первой половине 2025 года.

Переговоры об окончании войны в Украине начались в первой половине 2025 года даже в случае победы Камалы Харрис. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и украинских чиновников.

«Чиновники администрации Байдена утверждают, что и администрация США, и администрация Украины ожидали, что переговоры с Москвой могут состояться в первой половине 2025 года, независимо от того, кто победит на выборах в США», – сообщает телеканал.

Исходя из этого, целью последних военных поставок было «расширение возможностей Украины перед потенциальными переговорами».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп надеется завершить войну РФ против Украины за шесть месяцев.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором Украина согласится на остановку огня.