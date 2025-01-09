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Переговори про закінчення війни в Україні розпочалися б навіть у разі перемоги Камали Гарріс, — CNN

13:02, 9 січня 2025
За даними видання, переговори можуть відбутися в першій половині 2025 року.
Переговори про закінчення війни в Україні розпочалися б навіть у разі перемоги Камали Гарріс, — CNN
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Переговори про закінчення війни в Україні розпочалися б у першій половині 2025 року навіть у разі перемоги Камали Гарріс. Про це повідомляє CNN із посиланням на американських та українських посадовців.

«Чиновники адміністрації Байдена стверджують, що і адміністрація США, і адміністрація України очікували, що переговори з Москвою можуть відбутися в першій половині 2025 року, незалежно від того, хто переможе на виборах у США», – повідомляє телеканал.

Виходячи з цього, метою останніх військових поставок було «розширення можливостей України перед потенційними переговорами».

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп сподівається завершити війну РФ проти України за шість місяців.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський назвав умову за якої Україна погодиться на зупинку вогню.

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США Україна Камала Гарріс

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