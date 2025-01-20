Латвія заборонить громадянам Білорусі та Росії працювати на об’єктах критичної інфраструктури

Уряд Латвії підготував поправки для захисту критичної інфраструктури від іноземного впливу.

Фото: Flickr

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало поправки до закону про національну безпеку, які забороняють громадянам Білорусі й росії обіймати керівні посади у структурах управління об’єктами критичної інфраструктури. Про це повідомляє Delfi.

Поправки стосуються об'єктів, важливих як для Латвії, так і для Європи, зокрема для забезпечення суспільних функцій, охорони здоров’я, безпеки, економічного та соціального добробуту.

Згідно з пропонованими змінами:

Громадяни Білорусі й росії не зможуть працювати у системі критичної інфраструктури, якщо послуги передбачають доступ до інформації або технологічного обладнання.

Також забороняється бути власниками, керівниками чи бенефіціарами таких об’єктів.

Як виняток, виконання роботи буде можливе лише за спеціальним дозволом органів державної безпеки.

Крім того, законопроєкт передбачає, що власник критичної інфраструктури має бути лояльним до Латвії та її Конституції. Забороняється будь-яка підтримка, зокрема інформаційна, яка може загрожувати суверенітету, територіальній цілісності чи конституційному ладу демократичних держав.

Поправки спочатку розгляне уряд Латвії, після чого їх винесуть на голосування у Сейм.

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