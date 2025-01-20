Латвія заборонить громадянам Білорусі та Росії працювати на об’єктах критичної інфраструктури

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало поправки до закону про національну безпеку, які забороняють громадянам Білорусі й росії обіймати керівні посади у структурах управління об’єктами критичної інфраструктури. Про це повідомляє Delfi.
Поправки стосуються об'єктів, важливих як для Латвії, так і для Європи, зокрема для забезпечення суспільних функцій, охорони здоров’я, безпеки, економічного та соціального добробуту.
Згідно з пропонованими змінами:
Крім того, законопроєкт передбачає, що власник критичної інфраструктури має бути лояльним до Латвії та її Конституції. Забороняється будь-яка підтримка, зокрема інформаційна, яка може загрожувати суверенітету, територіальній цілісності чи конституційному ладу демократичних держав.
Поправки спочатку розгляне уряд Латвії, після чого їх винесуть на голосування у Сейм.
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