Латвия запретит гражданам Беларуси и России работать на объектах критической инфраструктуры

Правительство Латвии подготовило поправки для защиты критической инфраструктуры от иностранного влияния.

Фото: Flickr

Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к закону о национальной безопасности, которые запрещают гражданам Беларуси и России занимать руководящие должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры. Об этом сообщает Delfi.

Поправки касаются объектов, важных как для Латвии, так и для Европы, в частности для обеспечения общественных функций, здравоохранения, безопасности, экономического и социального благосостояния.

Согласно предлагаемым изменениям:

Граждане Беларуси и России не смогут работать в системе критической инфраструктуры, если услуги предусматривают доступ к информации или технологическому оборудованию.

Также запрещается быть владельцами, руководителями или бенефициарами таких объектов.

Как исключение, выполнение работы будет возможно только по специальному разрешению органов государственной безопасности.

Кроме того, законопроект предусматривает, что владелец критической инфраструктуры должен быть лояльным к Латвии и ее Конституции. Запрещается любая поддержка, в частности информационная, которая может угрожать суверенитету, территориальной целостности или конституционному строю демократических государств.

Поправки сначала рассмотрит правительство Латвии, после чего их вынесут на голосование в Сейм.

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