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Латвия запретит гражданам Беларуси и России работать на объектах критической инфраструктуры

20:32, 20 января 2025
Правительство Латвии подготовило поправки для защиты критической инфраструктуры от иностранного влияния.
Латвия запретит гражданам Беларуси и России работать на объектах критической инфраструктуры
Фото: Flickr
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Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к закону о национальной безопасности, которые запрещают гражданам Беларуси и России занимать руководящие должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры. Об этом сообщает Delfi.

Поправки касаются объектов, важных как для Латвии, так и для Европы, в частности для обеспечения общественных функций, здравоохранения, безопасности, экономического и социального благосостояния.

Согласно предлагаемым изменениям:

  • Граждане Беларуси и России не смогут работать в системе критической инфраструктуры, если услуги предусматривают доступ к информации или технологическому оборудованию.
  • Также запрещается быть владельцами, руководителями или бенефициарами таких объектов.
  • Как исключение, выполнение работы будет возможно только по специальному разрешению органов государственной безопасности.

Кроме того, законопроект предусматривает, что владелец критической инфраструктуры должен быть лояльным к Латвии и ее Конституции. Запрещается любая поддержка, в частности информационная, которая может угрожать суверенитету, территориальной целостности или конституционному строю демократических государств.

Поправки сначала рассмотрит правительство Латвии, после чего их вынесут на голосование в Сейм.

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