Латвия запретит гражданам Беларуси и России работать на объектах критической инфраструктуры

Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к закону о национальной безопасности, которые запрещают гражданам Беларуси и России занимать руководящие должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры. Об этом сообщает Delfi.
Поправки касаются объектов, важных как для Латвии, так и для Европы, в частности для обеспечения общественных функций, здравоохранения, безопасности, экономического и социального благосостояния.
Согласно предлагаемым изменениям:
Кроме того, законопроект предусматривает, что владелец критической инфраструктуры должен быть лояльным к Латвии и ее Конституции. Запрещается любая поддержка, в частности информационная, которая может угрожать суверенитету, территориальной целостности или конституционному строю демократических государств.
Поправки сначала рассмотрит правительство Латвии, после чего их вынесут на голосование в Сейм.
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