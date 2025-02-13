Чоловік, який став собакою, відкрив «зоопарк» для людей, які хочуть відчути себе тваринами

«Токотоко» – новий японський проєкт, де люди переживають життя собаки.

Фото: The Mirror

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Японський блогер Токо, відомий своїм перевтіленням у коллі, відкрив перший у світі «зоопарк», де люди можуть випробувати життя собаки. Проєкт під назвою «Токотоко» стартував 26 січня і пропонує відвідувачам зануритися в собачий світ за допомогою спеціальних костюмів. Про це повідомляє The Mirror.

Токо прославився після того, як витратив два мільйони єн (близько 15 тисяч доларів) на створення реалістичного костюма коллі. Тепер він дає іншим можливість відчути подібний досвід. У «зоопарку» учасники можуть переодягнутися, наприклад, в аляскинського маламута і спробувати жити як собака: гуляти на повідку, копіювати рухи та навіть їсти «корм».

Вартість такої незвичайної розваги – 320 доларів. Бронювати місце потрібно за 30 днів. Цікава деталь – костюм оснащений рухомою пащею, а у разі її несправності відвідувачам надається знижка 10%.

Токо зізнається, що його хобі викликає критику, і він уникає обговорень із друзями. Проте це не завадило йому реалізувати проєкт, який тепер прийматиме відвідувачів кілька разів на місяць.

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