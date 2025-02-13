Мужчина, который стал собакой, открыл «зоопарк» для людей, которые хотят почувствовать себя животными

«Токотоко» – новый японский проект, где люди переживают жизнь собаки.

Фото: The Mirror

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Японский блогер Токо, известный своим перевоплощением в колли, открыл первый в мире «зоопарк», где люди могут испытать жизнь собаки. Проект под названием «Токотоко» стартовал 26 января и предлагает посетителям окунуться в собачий мир с помощью специальных костюмов. Об этом сообщает The Mirror.

Токо прославился после того, как потратил два миллиона иен (около 15 тысяч долларов) на создание реалистичного костюма колли. Теперь он дает другим возможность испытать подобный опыт. В «зоопарке» участники могут переодеться, например, в аляскинского маламута и попробовать жить как собака: гулять на поводке, копировать движения и даже есть «корм».

Стоимость такого необычного развлечения - 320 долларов. Бронировать место нужно за 30 дней. Интересная деталь - костюм оснащен подвижной пастью, а в случае ее неисправности посетителям предоставляется скидка 10%.

Токо признается, что его хобби вызывает критику, и он избегает обсуждений с друзьями. Однако это не помешало ему реализовать проект, который теперь будет принимать посетителей несколько раз в месяц.

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