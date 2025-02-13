Практика судов
  1. В мире

Мужчина, который стал собакой, открыл «зоопарк» для людей, которые хотят почувствовать себя животными

00:06, 13 февраля 2025
«Токотоко» – новый японский проект, где люди переживают жизнь собаки.
Мужчина, который стал собакой, открыл «зоопарк» для людей, которые хотят почувствовать себя животными
Фото: The Mirror
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Японский блогер Токо, известный своим перевоплощением в колли, открыл первый в мире «зоопарк», где люди могут испытать жизнь собаки. Проект под названием «Токотоко» стартовал 26 января и предлагает посетителям окунуться в собачий мир с помощью специальных костюмов. Об этом сообщает The Mirror.

Токо прославился после того, как потратил два миллиона иен (около 15 тысяч долларов) на создание реалистичного костюма колли. Теперь он дает другим возможность испытать подобный опыт. В «зоопарке» участники могут переодеться, например, в аляскинского маламута и попробовать жить как собака: гулять на поводке, копировать движения и даже есть «корм».

Стоимость такого необычного развлечения - 320 долларов. Бронировать место нужно за 30 дней. Интересная деталь - костюм оснащен подвижной пастью, а в случае ее неисправности посетителям предоставляется скидка 10%.

Токо признается, что его хобби вызывает критику, и он избегает обсуждений с друзьями. Однако это не помешало ему реализовать проект, который теперь будет принимать посетителей несколько раз в месяц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Япония

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых — Владимир Зеленский провел встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом

Владимир Зеленский уверяет, что сделает все, чтобы украинские чиновники быстрее изучили проект соглашения о полезных ископаемых и была возможность его подписать.

«Это не должен быть Минск 3.0» — глава Пентагона во время Рамштайна очертил позицию США о завершении войны в Украине

«Президент Трамп четко дал понять, что прекращение боевых действий и достижение крепкого мира является главным приоритетом» – полное заявление главы Пентагона Пита Хегсета во время Рамштайна.

Судью ВАКС Ярослава Шкодина привлекли к ответственности за философские вопросы в судебном решении

Апелляционная палата ВАКС постановила отдельное определение в отношении судьи первой инстанции Антикоррупционного суда Ярослава Шкодина

Органу финансового контроля и БЭБ расширили возможности использования персональных данных – Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, согласно которому БЭБ и орган финансового контроля смогут использовать информацию, сведения или другие персональные данные о лице и документах, содержащихся и оформляемых с применением средств Демографического реестра.

Законодатели определили, что повторный медосмотр должны пройти лишь ограниченно годные, которым исполнилось 25 лет

ГНЭУ ВР указало на ряд вопросов, которые могут возникнуть при применении законодательных изменений по прохождению повторного медосмотра ограниченно годными.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду