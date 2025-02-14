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ШІ створив фейкове відео зі Скарлетт Йоганссон – акторка вимагає жорстких обмежень

21:55, 14 лютого 2025
Скарлетт Йоганссон вимагає жорстких обмежень на ШІ після появи діпфейк-відео.
ШІ створив фейкове відео зі Скарлетт Йоганссон – акторка вимагає жорстких обмежень
Фото: The Verge
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Акторка Скарлетт Йоганссон закликала уряд запровадити жорсткіші обмеження щодо використання штучного інтелекту після появи згенерованого відео з її участю. У ролику, що критикував репера Ye (Каньє Веста), були використані фальшиві зображення акторки та інших зірок. Про це повідомляє The Verge.

У відео Йоганссон, Міла Куніс, Джек Блек, Дрейк, Джейк Джилленгол і Адам Сендлер зображені у футболках із написом «Каньє» та середнім пальцем, на якому розташована зірка Давида. Це була реакція на антисемітські висловлювання репера та продаж ним футболок зі свастикою.

Акторка заявила, що не брала участі у створенні відео, і назвала використання діпфейків небезпечним:

«Я єврейська жінка, яка не терпить антисемітизму або мови ненависті в будь-якому вигляді», — сказала Йоганссон, додаючи: «Але я також твердо переконана, що потенціал мови ненависті, помножений на штучний інтелект, є набагато більшою загрозою. Ми повинні викривати зловживання ШІ, незалежно від того, які повідомлення він надсилає, інакше ми ризикуємо втратити зв’язок з реальністю»

Це не перший випадок зловживання її ідентичністю. Два роки тому Йоганссон подавала до суду на OpenAI, підозрюючи, що її голос використовували для голосового асистента в ChatGPT.

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ШІ

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