ИИ создал фейковое видео со Скарлетт Йоханссон – актриса требует жестких ограничений

Скарлетт Йоханссон требует жестких ограничений на ИИ после появления дипфейк-видео.

Фото: The Verge

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Актриса Скарлетт Йоханссон призвала правительство ввести более жесткие ограничения на использование искусственного интеллекта после появления сгенерированного видео с ее участием. В ролике, который критиковал рэпера Ye (Канье Уэста), были использованы фальшивые изображения актрисы и других звезд. Об этом сообщает The Verge.

В видео Йоханссон, Мила Кунис, Джек Блэк, Дрейк, Джейк Джилленхол и Адам Сэндлер изображены в футболках с надписью «Канье» и средним пальцем, на котором расположена звезда Давида. Это была реакция на антисемитские высказывания рэпера и продажу им футболок со свастикой.

Актриса заявила, что не участвовала в создании видео, и назвала использование дипфейков опасным:

«Я еврейская женщина, которая не терпит антисемитизма или языка ненависти в любом виде», - сказала Йоханссон, добавляя: «Но я также твердо убеждена, что потенциал языка ненависти, умноженный на искусственный интеллект, является гораздо большей угрозой. Мы должны разоблачать злоупотребления ИИ, независимо от того, какие сообщения он посылает, иначе мы рискуем потерять связь с реальностью»

Это не первый случай злоупотребления ее идентичностью. Два года назад Йоханссон подавала в суд на OpenAI, подозревая, что ее голос использовали для голосового ассистента в ChatGPT.

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